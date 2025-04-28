Чистая прибыль китайской Sinopec в I квартале упала на 25%

Чистая прибыль китайской нефтегазовой компании China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) в I квартале 2025 года упала на 25%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила 13,98 млрд юаней ($1,92 млрд) по сравнению с 18,32 млрд юаней годом ранее. Выручка упала на 6,9% до 735,4 млрд юаней.

Капиталовложения компании сократились до 24,23 млрд юаней с 28,46 млрд юаней год назад.

Добыча нефти и природного газа повысилась на 1,7% в годовом выражении до 130,97 млн баррелей нефтяного эквивалента. В том числе добыча газа увеличилась на 5,1% до 368,43 млрд кубических футов. В то же время отпускные цены на нефть упали на 5,2%, на газ - на 3,5%.

Продажи нефтепродуктов в январе-марте сократились на 7,1% в годовом выражении и составили 55,59 млн тонн.

С начала года капитализация компании понизилась на 11,5%.