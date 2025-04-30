На усиление оборонных возможностей ЕС выделят €910 млн

Еврокомиссия (ЕК) инвестирует €910 млн евро в рамках Европейского оборонного фонда (EDF) для проектов по созданию сильной и инновационной оборонной промышленности в Европе.

"Выбранные предложения поддерживают разработку критически важных оборонных возможностей, таких как системы противовоздушной и противоракетной обороны и беспилотные летательные аппараты, которые позволят европейским вооруженным силам реагировать на возникающие угрозы и защищать наших граждан, будь то путем укрепления нашей коллективной обороны или поддержки наших партнеров, таких как Украина", - заявил член ЕК по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

В коммюнике Еврокомиссии сообщается, что эти инвестиции направлены "на устранение ключевых пробелов в оборонном потенциале, таких как мобильность вооруженных сил и защита от беспилотников, посредством инноваций и сотрудничества в европейской науке и промышленности".

"Более того, впервые украинская оборонная промышленность может быть связана с проектами EDF", - отмечается в документе.

Выделяемые инвестиции, говорится в коммюнике ЕК, будут способствовать развитию оборонной промышленности Европы в соответствии с планом ЕК ReArm Europe/Readiness 2030 по укреплению общеевропейских оборонных возможностей и "белой книгой" по оборонной готовности Европы к 2030 году, в которой определяются потребности в инвестициях.

После отбора предложений по проектам Еврокомиссия приступит к подготовке соглашений по грантам с консорциумами с целью подписания их к концу года, сообщили в Брюсселе.