Чистая прибыль LG Electronics в I квартале выросла в 1,5 раза

Южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics в I квартале увеличил чистую прибыль почти в полтора раза - до 875,6 млрд вон ($613 млн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в окончательной отчетности компании.

Операционная прибыль снизилась на 5,7% до 1,26 трлн вон.

При этом выручка достигла рекордных для I квартала 22,74 трлн вон (рост на 7,8%).

Рыночная стоимость компании с начала текущего года упала на 15,8% (до 12,2 трлн вон), в то время как фондовый индекс Kospi прибавил чуть более 5%.