Корабли РФ могут собирать данные о критической инфраструктуре в Балтийском море

NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung исследовали, как российские суда под прикрытием рутинной гражданской деятельности, вероятно, собирают ценные данные о критической инфраструктуре в Балтийском море.

Журналисты немецких СМИ исследовали деятельность российских судов, которые формально осуществляют исследовательские работы в море, однако на практике они также систематически собирают информацию об энергетических кабелях, ветровых электростанциях и военной инфраструктуре.

В рамках исследования проанализировали более 400 путешествий 72 российских судов, которые формально являются "исследовательскими", за период войны РФ против Украины.

Эти корабли очень медленно передвигались по акватории Балтийского и Северного морей, обычно с выключенными транспондерами. Иногда суда оставались в одном и том же месте в течение нескольких часов. Такие медленные маневры и остановки часто происходили неподалеку от критической инфраструктуры – газовых трубопроводов, кабелей данных, ветровых турбин.

Особое внимание привлекают суда типа "Академик", которые строились в основном в конце 80-х, содержат лаборатории на борту и приспособлены для научных исследований в Арктике и Антарктике. Однако их оборудование также может использоваться для создания четких карт пролегания подводной инфраструктуры.