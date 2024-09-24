Последнее обновление: 24.09.2024 15:38

Сейм Литвы дал зеленый свет запрету выезда в РФ работающим с секретной информацией

Сейм Литвы сегодня после обсуждения одобрил поправки к закону о государственной и служебной тайне. Их поддержали 114 депутатов.

До принятия проекта осталось еще одно голосование.

Как заявил министр национальной обороны Лауринас Кащюнас, поправками предлагается установить ограничения для сотрудников секретных учреждений на выезд в иностранные государства или на территории, где их присутствие может угрожать национальной безопасности Литвы, сообщают литовские медиа.

Согласно проекту, страны, куда будет запрещено выезжать без разрешения, будет определять правительство, принимая во внимание угрозы национальной безопасности.

По мнению Министерства национальной обороны, в него должны войти те же страны, в которые уже запрещен въезд солдатам или чиновникам: Россия, Беларусь и Китай.

По подсчетам, запрет коснется 56 тыс. человек, имеющих право работать с секретной информацией.

По предложению Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сейма, запрет также будет касаться членов Литовской стрелковой ассоциации, имеющих разрешение на работу с секретной информацией.

В случаях, определенных правительством, например, в связи со смертью родственников, выезд в определенные иностранные государства будет возможен при наличии разрешения или декларации о выезде.

В случае одобрения Сеймом поправки к закону вступят в силу 1 января.



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