Российский самолет-разведчик трижды за день нарушил границы Японии

Японские истребители F-15 и F-35 выпустили предупредительные ракеты по российскому военному разведывательному самолету, нарушившему воздушное пространство Японии, пишет газета The Wall Street Journal.

Этот инцидент стал первым с 1958 года случаем предупредительных залпов со стороны сил японской обороны, отмечает издание.

Как заявил генсек кабинета министров Японии Есимаса Хаяси, российский Ил-38 23 сентября трижды вторгся в японское пространство между 13.00 и 16.00 по местному времени, пролетая над водами острова Ребунна севере Японский архипелага.

Япония выразила России "крайне решительный протест" в связи с этими инцидентами.

В последние годы российские военные все чаще действуют вблизи территории Японии, участвуя в совместных учениях с Китаем.