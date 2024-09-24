Последнее обновление: 24.09.2024 15:38

Российский самолет-разведчик трижды за день нарушил границы Японии

Японские истребители F-15 и F-35 выпустили предупредительные ракеты по российскому военному разведывательному самолету, нарушившему воздушное пространство Японии, пишет газета The Wall Street Journal.

Этот инцидент стал первым с 1958 года случаем предупредительных залпов со стороны сил японской обороны, отмечает издание.

Как заявил генсек кабинета министров Японии Есимаса Хаяси, российский Ил-38 23 сентября трижды вторгся в японское пространство между 13.00 и 16.00 по местному времени, пролетая над водами острова Ребунна севере Японский архипелага.

Япония выразила России "крайне решительный протест" в связи с этими инцидентами.

В последние годы российские военные все чаще действуют вблизи территории Японии, участвуя в совместных учениях с Китаем.



<Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование