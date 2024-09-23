Власти Беларуси не теряют надежд на возобновление работы пунктов пропуска на границе с ЕС

Беларусь рассчитывает на урегулирование ситуации на границе с государствами Евросоюза и возобновление работы закрытых пунктов пропуска. Об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Владимир Орловский в эфире гостелеканала.

"Ситуация, конечно, сложная на границе. Работают 5 автомобильных пунктов пропуска из 26, конечно, это ненормально. Но я думаю, что все-таки здравый смысл возобладает", - надеется чиновник.

Он сравнил эту ситуацию с попытками помешать общению людей из соседних государств.

"Я думаю, что это невозможно. Все равно общение будет продолжаться. Я думаю, что со временем ситуация будет урегулирована, что пункты пропуска будут работать", - считает Орловский.

Глава ГТК в плане наиболее сложной ситуации "по физическим лицам, по перемещению легковых автомобилей" выделил пропускной пункт "Брест" на границе с Польшей.

"Ожидание пересечения бывает до двух суток. По грузам самое серьезное направление, большие очереди, это на Литву и Латвию.

"Поэтому мы создаем условия для ожидания, для перевозчиков, для лиц путем оборудования площадок ожидания перед пунктами пропуска. И в течение года будем строить новые площадки", - заверил глава ГТК.