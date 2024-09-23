Во Франции объявили состав нового правительства

Состав нового правительства Франции, сформированный премьер-министром Мишелем Барнье, объявлен вечером в субботу.

"Имеющая правый уклон команда из 39 человек очень молода и включает в себя мало политических тяжеловесов", - так прокомментировала выбор Барнье на посты министров, министров-делегатов и государственных секретарей Le Figaro.

На ключевой пост министра экономики, финансов и промышленности выдвинут Антуан Арман, "амбициозный макронист", как его характеризует издание.

Бывший министр-делегат по делам Европы Жан Ноэль Барро, также представитель президентской партии "Возрождение", возглавит МИД Франции.

Министр вооруженных сил в предыдущем правительстве, еще один "макронист", Себастьян Лекорню сохранил за собой этот пост в новом составе.

По формулировке Le Figaro, это "сигнал стабильности", поданный оборонному ведомству "во все более и более напряженном геополитическом контексте".

Пост главы МВД занимает Брюно Ретайо, бывший сенатор от правоцентристских "Республиканцев".