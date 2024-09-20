В Украине госслужащим и военным запретили использовать Telegram

Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) 19 сентября принял решение ограничить использование мессенджера Telegram в государственных органах, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны.

"С целью минимизации этих угроз было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исключение составят только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов привел обоснованные данные о наличии у российских спецслужб доступа к личной переписке пользователей Telegram, даже удаленных сообщений, а также их персональных данных.

"Я всегда выступал и выступаю за свободу слова, но вопрос Telegram - это вопрос не свободы слова, это вопрос национальной безопасности", - подчеркнул он.

Представители СБУ и ГШ ВСУ отметили, что Telegram активно используется россиянами для кибератак, распространения фишинга и вредоносного программного обеспечения, установления геолокации пользователей, корректировки ракетных ударов и тому подобное.