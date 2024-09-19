Последнее обновление: 19.09.2024 18:00

Европарламент принял резолюцию о положении политзаключенных в Беларуси

Европейский парламент 19 сентября принял резолюцию о тяжелом положении политзаключенных в Беларуси.

«Евродепутаты выражают крайнюю обеспокоенность положением многих политзаключенных, о которых не было известий в течение нескольких месяцев, которые сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем или подвергаются изоляции и пыткам», - говорится в сообщении.

Депутаты Европарламента призывают белорусские власти предоставить информацию о положении политзаключенных и разрешить доступ к ним адвокатов, членов семей и Международного комитета Красного Креста. Власти также «должны немедленно и безоговорочно освободить всех политзаключенных».

В резолюции также подчеркивается обеспокоенность евродепутатов по поводу 300 тыс. белорусов, которые были вынуждены покинуть Беларусь с 2020 года и сталкиваются с политическими преследованиями за рубежом.

Евродепутаты призывают государства ЕС усилить санкции против физических и юридических лиц, ответственных за репрессии в Беларуси, и работать над привлечением «белорусского режима к ответственности за преступления».

Резолюция была принята 549 голосами «за», при этом 21 был «против», 37 – «воздержались».



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