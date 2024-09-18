В Беларуси таки не теряют надежды возобновить диалог со странами НАТО

В Беларуси не теряют надежды возобновить диалог с государствами НАТО в рамках Венского документа. Это следует и заявления начальника департамента международного военного сотрудничества - помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майора Валерия Ревенко.

"Выражаем надежду, что объективная оценка возможностей Венского документа, региональных мер доверия и безопасности позволит как граничащим с Республикой Беларусь государствам, так и другим странам принять единственное верное решение и вернуться к прагматичному диалогу. Уверены, что многие острые вопросы, связанные с деятельностью вооруженных сил в целом и в приграничных районах в частности, будут сняты", - заявил Ревенко, которого цитирует сайт ведомства.

Он также высказал сожаление, что Латвия не пригласила белорусских военных наблюдать за многонациональными тактическими учениями Namejs.

"С одной стороны, Латвийская Республика продолжает выполнять свои обязательства в рамках Венского документа в отношении направления информации о самой крупной военной деятельности всем государствам-участникам. С другой стороны, вызывает сожаление тот факт, что представители Республики Беларусь не были приглашены для наблюдения за активной фазой учения Namejs, тогда как наблюдение было организовано латвийской стороной и представители пяти государств принимают в нем участие", - обиделся представитель Минобороны.

Он считает, что это мероприятие, проводимое для "закрытого клуба" избранных государств, "вряд ли поспособствует столь необходимому укреплению доверия и безопасности".

Ревенко также напомнил, что весной 2024 года в Европе прошла серия многонациональных учений "Защитник", в ходе которой были организованы наблюдения за крупнейшими из них - "Драгун" на территории Польши, "Весенний шторм" в Эстонии и "Северный ответ" в Норвегии.

"Ни на одно из них представители Беларуси приглашены не были, что в случае Польши и Эстонии, где численность участников учений превышала 13 тысяч человек, стало грубым нарушением положений Венского документа", - заявил представитель Минобороны.