Meta запрещает аккаунты Russsia Today и других медиа РФ

Владелец Facebook и Instagram - компания Meta запрещает RT, "Россия сегодня" и другие российские государственные медиа-сети на своих платформах, утверждая, что эти СМИ использовали обманчивую тактику для осуществления скрытых операций влияния в интернете. Об этом сообщает Reuters.

Запрет будет введен в действие в ближайшие дни, говорится в сообщении. Кроме Facebook, приложения Meta включают Instagram, WhatsApp и Threads.

Этот шаг Мета сделал после того, как ранее в этом месяце Соединенные Штаты выдвинули обвинения в отмывании денег против двух сотрудников RT за то, что официальные лица назвали схемой найма американской компании для производства онлайн-контента с целью повлиять на выборы 2024 года.