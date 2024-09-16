Последнее обновление: 16.09.2024 16:53

Розничный товарооборот в Беларуси за 8 месяцев увеличился на 12%

В Беларуси розничный товарооборот в январе-августе 2024 г. составил 57,5 млрд рублей, или 112% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2023 г.

Как сообщает Белстат, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 25,7 рубля против 22,2 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,9% розничного товарооборота республики, в январе-августе 2024 г. составил 54,6 млрд рублей, или 112,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-августе 2024 г. составил 121 млрд рублей, или 107,1% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2023 г.

Товарооборот общественного питания в январе-августе 2024 г. составил 3,9 млрд рублей, или 112,1% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2023 г.

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