Последнее обновление: 16.07.2024 16:23

Розничный товарооборот в Беларуси за I полугодие увеличился на 11,5%

В Беларуси розничный товарооборот в I полугодии 2024 г. составил 41,6 млрд рублей, или 111,5% в сопоставимых ценах к уровню I полугодия 2023 г.

Как сообщает Белстат, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 24,9 рубля против 21,7 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,9% розничного товарооборота республики, в первом полугодии 2024 г. составил 39,5 млрд рублей, или 112,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в первом полугодии 2024 г. составил 88,7 млрд рублей, или 107,8% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2023 г.

Товарооборот общественного питания в первом полугодии 2024 г. составил 2,9 млрд рублей, или 111,7% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2023 г.

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