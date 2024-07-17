Последнее обновление: 17.07.2024 14:37

За январь-июнь розничный товарооборот в Минске увеличился на 19,8%

В Минске розничный товарооборот в январе-июне 2024 г. составил 13 768,4 млн рублей, или 119,8% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2023 г.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 97,8% розничного товарооборота города Минска, в январе-июне 2024 г. составил 13 470,9 млн. рублей, или 120,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-июне 2024 г. составил 46 153,1 млн рублей, или 107,4% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2023 г.

Товарооборот общественного питания в январе-июне 2024 г. составил 1 375,5 млн рублей, или 115,1% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2023 г.

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