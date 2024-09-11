Правительство Латвии продлило усиленный режим контроля на границе с Беларусью до конца года

Кабинет министров Латвии продлил 10 сентября усиленный режим пограничного контроля на границе с Беларусью до 31 декабря текущего года. Об этом сообщается на сайте латвийского правительства.

Решение принято "в целях обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения угроз государству, а также в связи с тем, что на латвийско-белорусской государственной границе по-прежнему выявляется значительное количество случаев незаконного пересечения границы или попыток пересечения государственной границы".

Отмечается, что с 1 января по 10 сентября текущего года удалось предотвратить незаконное пересечение государственной границы 4210 лицами.

В правительстве Латвии считают, что "крайне важно обеспечить скоординированное межгосударственное реагирование на подобные незаконные пересечения границы с целью поддержания равноценного уровня наблюдения за границей с Республикой Беларусь по всему региону".