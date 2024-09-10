Украина хочет привлечь на Саммит мира с Россией более 150 стран

Украина хочет привлечь к участию во втором Саммите мира с представителями России более 150 стран. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль на пресс-.

По его словам, украинские чиновники неоднократного говорили, что на второй Саммит мира важно привлечь представителей России и "посадить их за этот стол, исключить манипуляцию и ложь".

"Вот этот широкий дипломатический стол, где будет сидеть 100 плюс стран, мы хотим, чтобы этих стран было еще больше, чтобы это было 150 плюс стран, которые продемонстрируют способность России к мирным переговорам или неспособность России к мирным переговорам. Это будет продемонстрировано за этим столом", – сказал премьер-министр, которого цитируют СМИ.

Он добавил, что если вести переговоры с россиянами напрямую, они "всегда обманывают, они всегда манипулируют, выкручиваются, искажают факты, дезинформируют".