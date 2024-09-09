Последнее обновление: 09.09.2024 15:56

Китай и РФ проведут до конца сентября совместные военные учения

Китай объявил о проведении совместных с Россией военных учений North-Joint 2024 в текущем месяце.

Как сообщило Министерство обороны КНР, их целью станет "углубление стратегического сотрудничества" между вооруженными силами двух стран и укрепление способности "совместно бороться с угрозами безопасности".

В маневрах перед побережьем РФ в Японском и Охотском морях будут участвовать военно-морские силы и военная авиация обеих государств. В их рамках будет направлен совместный морской патруль в "значимые морские районы Тихого океана".

Кроме того, КНР примет участие в российских стратегических учениях "Океан-2024", отмечается в заявлении. Их точная дата не называется.

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