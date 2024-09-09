В Польше задержали связанных с РФ и Беларусью хакеров

Польские спецслужбы задержали группу кибердиверсантов, связанных с российскими и белорусскими спецслужбами. Об этом в эфире польского гостелеканала TVP заявил министр цифровизации республики Кшиштоф Гавковский.

По его словам, удалось ликвидировать группу диверсантов, которая преследовала конкретные цели в Польше и действовала из определенного места.

В частности, хакеры действовали по заданию спецслужб РФ и Беларуси. Гавковский уточнил, что задержанные пытались проникнуть в электронные сети различных государственных структур Польши для последующего сбора информации.