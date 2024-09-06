МИД Беларуси заявил протест послу Японии из-за "шпионской деятельности"

МИД Беларуси сегодня вызвал на ковер посла Японии Хироюки Ямамото.

Как сообщает пресс-служба МИД, главе японской дипмиссии был заявлен протест "в связи с проведением недавно задержанным гражданином Японии на территории страны шпионской деятельности, нанесшей ущерб безопасности Республики Беларусь".

По словам пресс-секретаря Анатолия Глаза, в настоящий момент расследование данного дела находится на завершающей стадии.

"Публично заявленные японской стороной требования скрыть данное преступление от общественности и не демонстрировать в СМИ оставлены без рассмотрения в связи с их неправомочностью. В данном контексте тем более выглядит нелепым протест по поводу демонстрации фильма, раскрывающего обществу преступный характер деяний японского гражданина. Все следственные процедуры были проведены в полном соответствии с белорусским законодательством и всеми международно-правовыми нормами. К задержанному был обеспечен консульский доступ, комфортные условия его содержания известны японской стороне, он обеспечен защитой, добровольно сотрудничает со следствием и идет на контакт со СМИ. При этом мы не отказываемся от дальнейших контактов с японской стороной по данному делу", - утверждает Глаз.

Как сообщалось, Токио заявил протест властям Беларуси из-за выхода в эфир программы о задержанном японском гражданине.