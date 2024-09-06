Еврокомиссия выделяет €40 млн Украине для подготовки к зиме

Европейская комиссия анонсировала выделение Украине дополнительных €40 млн. Об этом заявил комиссар ЕС по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

Основная цель этого финансирования – помочь Украине подготовиться к холодным зимним месяцам.

Отмечается, что из этой суммы €35 млн выделено на гуманитарные проекты в Украине, а остальные €5 млн – на поддержку украинских беженцев и общин, которые их принимают в Молдове.

"Вместе со своими гуманитарными партнерами ЕС стремится отремонтировать поврежденные здания, обеспечить электро– и теплоснабжение, а также предоставить убежище тем, кто в нем больше всего нуждается", – говорится в заявлении.