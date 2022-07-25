ЕС выделил Украине €1 млрд

Евросоюз через Европейский инвестиционный банк выделил Украине €1 млрд, еще €590 млн будут переведены позднее, сообщили в Еврокомиссии.

«Ввиду чрезвычайно сложной ситуации на Украине совет директоров ЕИБ сегодня утвердил дополнительную финансовую поддержку Украины в размере €1,59 млрд для решения проблемы дефицита финансирования инфраструктуры страны и удовлетворения неотложных потребностей», — сообщает ЕК.

Благодаря оказываемой помощи будет возобновлена реализация проектов, финансируемых ЕИБ на Украине на общую сумму €540 млн. Проекты будут охватывать энергетику, энергоэффективность, дороги, транспорт, образование и инфраструктуру, а также программы реконструкции и восстановления.