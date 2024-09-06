Последнее обновление: 06.09.2024 17:35

Банки Молдовы приостановили работу с системой "Золотая корона"

Банки Молдовы, которые работали с российской системой денежных переводов "Золотая корона", сообщили о приостановке сотрудничества с ней.

В частности, молдавские Comertbank, Fincombank, Eurocreditbank и Energbank разместили на своих сайтах уведомления о приостановке работы систем денежных переводов без указания причин.

На сайте Eurocreditbank отмечается, что "это решение было принято в связи с необходимыми операционными корректировками для обеспечения непрерывности наших услуг на самом высоком уровне". При этом банк заверил клиентов, что "мы прилагаем все усилия для как можно скорейшего возобновления данной услуги".

Министерство финансов США 23 августа ввело санкции в отношении порядка 400 физических и юридических лиц из России. В список попала компания "Центр финансовых технологий", которая разрабатывает программное обеспечение для различных платежных систем, в том числе "Золотой короны".

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