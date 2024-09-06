Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию на базу Рамштайн. Об этом он сообщил Telegram-канале.

«Я прибыл на авиабазу Рамштайн для участия в заседании контактной группы по вопросам обороны Украины», - написал Владимир Зеленский.

По его словам, Украина ждет «решимости» союзников и средств, которые помогли бы остановить «воздушный террор» России.

«Нужно, чтобы все оружие из уже объявленных пакетов поддержки наконец-то попало в боевые бригады», - заявил Зеленский.

Он в очередной раз повторил просьбу предоставить дальнобойное оружие, чтобы «приблизить справедливый мир».

Зеленский также примет участие в заседании контактной группы и встретится с министрами обороны США и Германии.

«После этого — Италия», - добавил он.

В Италии президент Украины планирует принять участие в международном экономическом форуме.