Токио заявил протест властям Беларуси из-за выхода в эфир программы о задержанном японском гражданине

Правительство Японии заявило протест властям Беларуси из-за выхода в эфир на гостелевидении программы о задержанном по обвинению в агентурной деятельности японском гражданине Масатоси Наканиси. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

"Хотя мы настоятельно просили отменить передачу, крайне прискорбно, что в результате она вышла в эфир. После эфира мы сразу же подали протест в МИД Беларуси", - сказал Хаяси.

По его словам, японская сторона считает, что содержание программы нарушает права человека.

Белорусский гостелеканал в среду показал в эфире задержанного якобы сотрудника японских спецслужб, который занимался "сбором информации о социально-политической обстановке в Беларуси, реализации китайской инициативы "Один пояс - один путь", происходящем на белорусско-украинской границе, а также съемкой военной инфраструктуры".

По версии телеканала, Наканиси прибыл в Беларусь в 2018 году. Он заключил фиктивный брак с белоруской, который потом расторг. Устроился преподавателем японского в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины.