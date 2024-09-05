Литва и Германия подпишут соглашение об оборонном сотрудничестве

Правительства Литвы и Германии планируют подписать двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое призвано более подробно определить правовой статус солдат бригады, их семей и гражданских служащих. Об этом сообщают литовские медиа.

Правительство страны в среду, 4 сентября, обратилось к президенту Гитанасу Науседе с просьбой предоставить полномочия на подписание соглашения с Германией министру обороны Лауринасу Кащюнасу и заместителю главы МИД Йонасу Сурвиле.

Двустороннее соглашение регламентирует статус и права немецкой бригады в Литве, а также определяет налоговый режим, который будет применяться к немецким вооруженным силам и личному составу, а также членам их семей.

Договоренность также предусматривает, что Бундесвер сможет создать в Литве военную почту, автошколы, военно-медицинские учреждения и радиостанцию, а дети немецких солдат будут учиться по немецким образовательным программам.

Соглашение планируют подписать 13 сентября в Берлине, позже его должны ратифицировать парламенты двух стран. Оно дополнит протокол о намерениях, подписанный министрами обороны Германии и Литвы в декабре 2023 года относительно плана действий немецкой бригады в стране.