Япония подтвердила задержание своего гражданина в Беларуси

В Японии подтвердили факт задержания японского гражданина в Беларуси, ему оказывается консульская поддержка. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

"Посольство Японии подтвердило, что мужчина в возрасте 50 лет был задержан местными властями за нарушение внутреннего законодательства. Посредством консульской встречи с гражданином мы убедились, что особых проблем со здоровьем у него нет. Что касается этого дела, то я хотел бы воздержаться от предоставления каких-либо подробностей касательно причины задержания, обстоятельств, приведших к задержанию, и т. д. Мы продолжим оказывать ему максимальную поддержку", - сказал Хаяси.

В среду белорусские медиа сообщили о задержании сотрудника "японских спецслужб". Согласно прозвучавшей версии, он занимался "сбором информации о социально-политической обстановке в республике, реализации китайской инициативы "Один пояс - один путь", происходящем на белорусско-украинской границе, а также съемкой военной инфраструктуры".