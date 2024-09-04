Цена биткоина протестировала уровень $56 тысяч

В ночь на среду, 4 сентября, котировки первой криптовалюты упали до минимума за четыре недели в $56 тыс.

На момент написания биткоин торгуется по $56 470, потеряв 4,3% за последние 24 часа. Суточные темпы падения Ethereum ($2380) составляют 5,7%.

Из топ-10 криптовалют по капитализации сравнимое по амплитуде снижение демонстрируют Solana (-4,5%) и Lido Staked Ether (-5,6%), по данным CoinGecko.

Согласно Coinglass, совокупный объем ликвидированных позиций за сутки составил $197,7 млн. Из них $171,5 млн пришлось на лонги.

Индекс страха и жадности увеличился до отметки 27, свидетельствуя о росте медвежьих настроений. Накануне показатель составлял 26 пунктов.

Негативные настроения на рынке криптовалют могло спровоцировать падение азиатских фондовых индексов вслед за провалом американского S&P 500 на 2,1% по итогам вторника.