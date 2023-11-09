Биткоин вырос до более $36 тысяч

Биткойн вырос до более $36 тыс., что является самым высоким показателем за последние 1,5 года, поскольку ожидания одобрения биржевых фондов для инвестирования в крупнейший криптотокен ETF усилились. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что 9 ноября биткойн вырос на 3,6% до $36 856, что является самым высоким уровнем с мая 2022 года. Меньшие токены Ether подорожали на 2,2%, а Solana - на 3,2%.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США имеет короткий промежуток времени, по меньшей мере восемь дней, для того, чтобы одобрить открытие спотовых криптовалютных ETF - биржевых фондов, цена которых будет привязана к биткоину.

"Даже если одобрение не поступит в этом месяце, мы все равно считаем, что существует 90% вероятность одобрения до 10 января", - пишут аналитики Bloomberg Intelligence Джеймс Сейффарт и Эрик Балчунас.

Оптимизм относительно возможного одобрения регулятором после более чем десятилетнего обсуждения укрепил курс токена более чем на 120% в этом году.