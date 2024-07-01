Количество биткоин-ATM в мире приблизилось к рекордным уровням

Число криптоматов в мире на конец июня достигло 38 278 единиц. Показатель приблизился к максимуму декабря 2022 года в 39 541 устройство, следует из данных Coin ATM Radar.

С начала года установлено 2564 новых биткоин-ATM, что дало прирост общего количества в 17,8%. За весь 2023 год сектор потерял 2861 единицу, сократившись сразу примерно на 11,5%.

В разрезе стран безусловное лидерство сохраняют США, на которые приходится 82% (31 968) от общего количества крипто-ATM. Доля удерживающей вторую строчку рейтинга Канады — 7,7% (3028). В апреле на третью позицию вышла Австралия, показатель которой достиг 2,8% (1107).

Среди операторов наибольшую долю рынка удерживает Bitcoin Depot с 7543 криптоматами, или 19,7% от общего числа.