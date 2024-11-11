Последнее обновление: 11.11.2024 16:14

Биткойн впервые превысил $81 тысячу

Курс биткойна впервые поднялся выше отметки $81 тыс. в воскресенье и продолжает подъем после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, сообщает MarketWatch.

Трейдеры надеются на смягчение Трампом регулирования, касающегося криптовалют, поскольку он публично высказывался в поддержку развития этого сектора.

Биткойн в ходе торгов в понедельник подорожал на 2,8% до $81 241, по данным Coindesk. За последнюю неделю самая популярная в мире криптовалюта подорожала на 14%, прирост за последний месяц превышает 25%. За год ее курс взлетел уже более чем вдвое.

Ethereum, вторая по популярности криптовалюта в мире, за последний месяц, по данным Kraken, поднялась почти на 20%, за год - на 52%. При этом в ходе торгов в понедельник она дешевеет на 0,9% до $3 149.

Далее по теме
Ранее по теме


<Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование