Последнее обновление: 11.11.2024 16:14

Биткоин обновил исторический максимум и достиг $82

Биткоин обновил исторический максимум цены и достиг пика в $82,394 на ожиданиях благоприятной регуляции после избрания Дональда Трампа президентом США и сторонников криптовалют в Конгресс. Это следует из данных CoinDesk.

По состоянию на 12:53 цена основной криптовалюты составляла $82,086. Капитализация криптовалюты достигла $1,62 триллиона.

Крупнейшая криптовалюта в мире уже более чем удвоила свою стоимость с минимума этого года в $38,505.

В то же время вторая по капитализации криптовалюта Etherium достигла $3,181 за единицу.

По данным агентства Reuters, рост Bitcoin основан на ожиданиях, что криптовалюты получат мощное развитие в благоприятной регуляторной среде после избрания Дональда Трампа президентом США и сторонников криптовалют в Конгресс.

"Трамповский подъем биткоина продолжается... учитывая то, что республиканцы близки к тому, чтобы получить контроль над палатой представителей и подтвердить "красную волну" в Конгрессе, похоже, что сторонники криптовалют делают ставку на дерегуляцию цифровых валют," - сказал Мэтт Симпсон, старший аналитик рынка в City Index.

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