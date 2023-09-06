Объем торгов биткоином упал до минимума с октября 2020 года

Объем торгов биткоином (BTC) на централизованных криптобиржах в августе 2023 года упал до минимальных с октября 2020 года значений и составил $423 млрд, говорится в отчете аналитиков Bitfinex.

Оборот последовательно сокращается по всем направлениям на протяжении нескольких месяцев, отмечается в документе. Это говорит о «падении доверия инвесторов к биткоину и более широкому сектору криптоактивов», считают аналитики.

Среда с низкой ликвидностью способствует тому, что рынок криптовалют становится восприимчивым к существенным изменениям цен даже при незначительном объеме торгов, отмечается в отчете. Движущей силой в течение указанного периода был рынок деривативов, объем оборота по которому в моменте 20-кратно превысил аналогичные показатели спотового рынка.

Аналитики Bitfinex также отметили возросшие пессимистичные настроения среди инвесторов. Для восстановления позитивной рыночной конъюнктуры требуется новый катализатор, считают они. Объем торгов биткоином за последние сутки 6 сентября составил $6,7 млрд, по данным Coingecko.

Ранее аналитики Glassnode посчитали, что около 90% краткосрочных держателей биткоина оказались в убытке.