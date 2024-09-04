В ОБСЕ назначили временное руководство

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с 4 сентября будет временное руководство, поскольку 57 государств-членов не смогли консенсусом избрать постоянных руководителей. Об этом говорится в сообщении на сайте Организации.

Иен Борг, министр иностранных дел Мальты, которая председательствует в ОБСЕ в 2024 году, заявил об "отсутствии консенсуса по назначению нового руководства" Организации.

В связи с этим он уполномочил директора Центра предотвращения конфликтов ОБСЕ и заместителя председателя Секретариата ОБСЕ Кэтрин Фирон, "временно взять на себя основные функции" генерального секретаря ОБСЕ с 4 сентября.

Эта договоренность будет действовать до назначения нового генсека Организации, "обеспечивая таким образом непрерывное управление человеческими, финансовыми и материальными ресурсами ОБСЕ в процессе выполнения ею своих полномочий", говорится в сообщении.

Параллельно глава МИД Мальты назначил временных руководителей в ключевые структуры ОБСЕ.

Бюро по демократическим институтам и правам человека возглавит первый заместитель директора Теа Джалашвили; Офис Верховного комиссара по делам национальных меньшинств – его директор Марек Щигел; а Офис Представителя по вопросам свободы СМИ – его директор Филипп Трембле.

"Мальтийское председательство в ОБСЕ остается преданным поиску решения, которое поддерживает основные ценности многосторонности и обеспечивает функциональную и эффективную ОБСЕ", – говорится в сообщении.