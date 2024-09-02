Турция подала заявку на вступление в БРИКС

Турция уже некоторое время назад официально начала процедуру вступления в группу стран БРИКС, подав заявку на присоединение. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам осведомленных собеседников, Анкара официально подала запрос на присоединение к группе БРИКС (Бразилия-Россия-Индия-Китай-ПАР), стремясь развивать и укреплять связи со странами вне политического Запада, хотя публично об этом еще не сообщали.

Это связано с убеждением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что баланс сил в мире меняется, и он хочет в этих условиях иметь хорошо развитые контакты со всеми сторонами "многополярного мира", не отказываясь и от своих обязательств члена НАТО.

Заявка на присоединение якобы была подана уже несколько месяцев назад на фоне "разочарования" перспективами сближения с ЕС, а также спорами со странами НАТО из-за того, что Анкара продолжает сотрудничать с Россией, несмотря на ее полномасштабную войну против Украины.

В Анкаре считают, что благодаря членству смогли бы улучшить экономическое сотрудничество с РФ и Китаем и стать торговым хабом на границе Азии и Европы, в том числе "газовым хабом" для экспорта газа из России и Центральной Азии.