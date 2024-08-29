Украина будет просить США снять ограничения на дальнобойные удары

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров встретятся с официальными лицами США, чтобы попытаться убедить Белый дом отменить ограничения на дальнобойные удары по территории России. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного украинского депутата.

По его словам, двое чиновников предоставят администрации президента США Джо Байдена список целей в России во время личных встреч на этой неделе, пытаясь подтолкнуть Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия против Москвы.

"Они дадут список первоочередных целей, без которых сложно будет изменить ход войны в пользу Украины", – сказал собеседник CNN.

Ранее США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по российским силам у границы, поскольку Киев защищался от трансграничных атак. В мае Россия начала новое наступление в Харьковской области, но после захвата некоторых новых территорий Украина смогла замедлить продвижение российских войск, в частности, поскольку Белый дом смягчил некоторые ограничения использования оружия США, говорится в материале.