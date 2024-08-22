С 1 ноября в Беларуси вводится лицензирование вывоза томатов

Постановлением Совмина № 611 от 20 августа 2024 года в Беларуси с 1 ноября 2024 года вводится лицензирование вывоза томатов.

Согласно документу, вывозить томаты можно будет только по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с областными (Минским городским) исполнительными комитетами. Действие постановления не распространяется на товар, вывозимый за пределы Беларуси для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства Беларуси, а также в качестве припасов. Документ не касается и томатов, перевозимых в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории нашей страны.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель для получения согласования выдачи лицензии на вывоз товара обращается в областной (Минский городской) исполнительный комитет с представлением следующих документов: заявление в произвольной форме о согласовании выдачи лицензии на вывоз товара; заявление о выдаче лицензии (в двух экземплярах), оформленное в соответствии с приложением №1 к правилам выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, включенных в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами.

Областной (Минский городской) исполнительный комитет в течение пяти календарных дней со дня представления документов направляет запрос о согласовании вывоза товара в Министерство сельского хозяйства и продовольствия с приложением документов. Минсельхозпрод в течение двух рабочих дней со дня получения запроса по результатам его рассмотрения направляет в областной (Минский городской) исполнительный комитет письмо о согласовании или об отказе в согласовании вывоза товара. Основанием для отказа является несоблюдение на дату представления в Минсельхозпрод документов обеспеченности внутреннего рынка Беларуси за счет томатов отечественного производства не менее 70%.

Областной (Минский городской) исполнительный комитет в течение восьми рабочих дней со дня представления документов заинтересованным лицом рассматривает их и принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании выдачи лицензии на вывоз товара. Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений и ее территориальные организации в областях осуществляют выдачу фитосанитарных сертификатов на вывозимый за пределы Беларуси товар при наличии лицензии на его вывоз.

Лицензирование вводится до 2 марта 2025 года.