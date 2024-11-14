Последнее обновление: 14.11.2024 13:54

Законопроект о лицензировании в Беларуси принят во втором чтении

Депутаты Палаты представителей Нацсобрания Беларуси восьмого созыва на заседании второй сессии приняли во втором чтении законопроект «О лицензировании».

Как сообщает Палата представителей Нацсобрания, его подготовка обусловлена необходимостью корректировки закона о лицензировании в связи с принятием закона «О страховой деятельности».

В частности, предусматривается дополнение закона «О лицензировании» нормами, касающимися вмененного страхования. Законопроектом уточняется формулировка правил страхования, а также особенностей выполнения обязательств в случае прекращения лицензии.

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