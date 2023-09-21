Последнее обновление: 21.09.2023 10:27

Власти Беларуси продлили лицензирование экспорта льноволокна на полгода

Постановлением Совмина № 607 от 19 сентября 2023 года на шесть месяцев продлено лицензирование на экспорт льноволокна.

"Установить, что по разовым лицензиям ... осуществляется вывоз за пределы Республики Беларусь в государства - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) льноволокна ..., происходящего с территории Республики Беларусь; за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами - членами ЕАЭС, льноволокна, происходящего с территории Республики Беларусь, при его помещении под таможенную процедуру экспорта", - говорится в документе.

Выдавать лицензии будет Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном "Беллегпром".

Отказом в выдаче лицензии может быть "необходимость удовлетворения потребности на внутреннем рынке Республики Беларусь в льноволокне, заявленном к вывозу".

Лицензирование экспорта льноволокна до этого власти Беларуси вводили на полгода в июле 2022 года, а затем продлевали на такой же срок в марте 2023 года.

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