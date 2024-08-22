Последнее обновление: 22.08.2024 13:12

Парламент Чехии окончательно одобрил зарубежное голосование на выборах по почте

Верхняя палата чешского парламента, Сенат, в среду 21 августа одобрила закон, который позволит гражданам Чехии за рубежом заочно голосовать на национальных выборах и выборах в Европейский парламент.

За поправку к избирательному законодательству, которая позволит голосование по почте, проголосовали 56 из 68 сенаторов Чехии. Теперь она пойдет на подпись чешскому президенту, после чего вступит в силу.

Нижняя палата парламента Чехии проголосовала за закон в июле.

Голосование по почте в Чехии будет касаться президентских и парламентских выборов, а также выборов в Европейский парламент.

Им смогут воспользоваться чешские граждане, которые зарегистрируются в списке избирателей в местном посольстве. До сих пор они могли голосовать только лично в посольствах, что в некоторых странах означало преодоление сотен километров до избирательных участков.

Чехи, которые находятся за границей в течение короткого периода времени, например в отпуске, не смогут проголосовать по почте.

Впервые голосование в таком формате планируют испытать на парламентских выборах в Чехии в 2025 году.



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