Последнее обновление: 19.08.2024 16:38

Лукашенко подписал указ о помиловании 30 осужденных за "преступления протестной направленности"

Лукашенко 16 августа подписал указ о помиловании 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности, сообщила его пресс-служба.

В числе помилованных 14 женщин и 16 мужчин, некоторые из них имеют серьезные заболевания. Есть люди пенсионного возраста.

"Все они признали вину, искренне раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни", - утверждается в комментарии.

Контроль за исполнением таких обязательств по поручению Лукашенко обеспечит Министерство внутренних дел.



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