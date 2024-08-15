Последнее обновление: 15.08.2024 18:32

Все белорусские авто до 18 января 2025 года должны покинуть территорию Литвы

Белорусские авто, которые сейчас находятся в Литве, до 18 января 2025 года должны будут покинуть территорию страны. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Беларуси.

«С 16 августа сопредельная страна запрещает въезд на свою территорию всех легковых автомобилей, зарегистрированных в Беларуси. Этот запрет начал действовать еще с 18 июля, только до сегодняшнего времени было исключение – литовцы пускали к себе легковые автомобили на белорусской регистрации, если ими управлял собственник, имеющий действующую литовскую визу или вид на жительство. Есть и еще одна установка от литовской стороны – белорусские авто, которые сейчас находятся в Литве, до 18 января 2025 года обязаны покинуть эту территорию», - говорится в сообщении ГТК.



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