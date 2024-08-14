Головченко: Показатель по экспорту в I полугодии "недовыполнен совсем чуть-чуть"

Ситуация на валютном рынке устойчивая, растет доверие населения к белорусскому рублю. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Совмина.

"На повестке дня рассмотрение итогов социально-экономического развития Беларуси за первое полугодие текущего года. Результаты января-июня известны. В целом они неплохие. Если коротко, то из пяти важнейших показателей эффективности работы правительства и Национального банка выполнено четыре. Пятый показатель - экспорт - недовыполнен совсем чуть-чуть", - сказал Головченко, которого цитируют официальные СМИ.

Согласно озвученным данным, за январь-июнь ВВП Беларуси вырос на 5% при прогнозе 3%. Во всех областях и Минске обеспечен рост валового регионального продукта. Задание выполнено всеми регионами, за исключением Гомельской области - 102,1% при задании 102,8%.

Высокие темпы роста обеспечены в промышленности (107,1%), сельском хозяйстве (109,7%), строительстве (108,8%) и торговле (111%).