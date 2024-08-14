В Берлине прошли обыски в двух компаниях по подозрению в нарушении санкций против РФ

Во вторник немецкие таможенники провели обыск в офисных помещениях двух российских логистических компаний в берлинском районе Темпельхоф-Шенеберг по подозрению в нарушении санкций. Об этом сообщает Tagesschau.

Таможенники обыскивали офисные помещения двух компаний с утра вторника. По данным Главного таможенного управления, есть подозрение, что компании нарушили экономические санкции против России.

Ответственное Центральное ведомство по выполнению санкций (ZfS) выполняло решение районного суда.

"Есть подозрение, что имели место нарушения закона о применении экономических санкций", – пояснили в таможенном ведомстве. Обыск проводился с целью "опечатывания комплекса зданий в районе Темпельхоф-Шенеберг и поиска активов". Кроме того, были проведены допросы и изъяты доказательства, говорится в сообщении.

На месте работали около ста офицеров.

По данным СМИ, речь идет о двух логистических компаниях из России. К обеим применяется санкционный регламент ЕС, предусматривающий замораживание средств и активов физических или юридических лиц.