США предложили Мадуро амнистию за отказ от должности президента Венесуэлы

Белый дом во время тайных переговоров предложил Николасу Мадуро добровольно отказаться от должности президента Венесуэлы в обмен на амнистию, поскольку появляются доказательства того, что он проиграл июльские выборы. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных собеседников, ознакомленных с этим вопросом.

В США Мадуро и его высокопоставленным соратникам предъявлены обвинения в причастности к наркоторговле и, в частности, ввозе кокаина на территорию страны. США могут отказаться от экстрадиции причастных лиц, если Мадуро добровольно откажется от власти, рассказали собеседники издания.

Как рассказал один из них, США выложили "все на стол", чтобы убедить авторитарного лидера Венесуэлы уйти с должности до истечения очередного президентского срока в январе 2025 года.

В материале WSJ говорится, что ранее Мадуро выражал готовность вести переговоры с США, хотя на брифинге в пятницу, 9 августа, он заявил, что Вашингтону "не следует вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы".

Предложения Вашингтона могут не быть реализованы, если 45-й президент США Дональд Трамп будет переизбран в ноябре, учитывая его предварительный жесткий подход к Венесуэле, отметили журналисты.

Николас Мадуро пришел к власти в марте 2013 после смерти своего предшественника Уго Чавеса. Для него это уже третий шестилетний президентский срок. Во время его правления страна попала в глубокий экономический кризис, который усугубили в том числе американские санкции.