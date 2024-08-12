Лукашенко назначил Каранкевича заместителем премьер-министра

Лукашенко в понедельник занялся кадровыми перестановками, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, Виктор Каранкевич, работавший ранее министром энергетики, назначен заместителем премьер-министра.
Министром энергетики назначен Алексей Кушнаренко, до этого работавший гендиректором государственного производственного объединения по топливу и газификации "Белтопгаз".
Петр Пархомчик назначен председателем Брестского облисполкома. До назначения на эту должность он работал заместителем премьер-министра Беларуси.
Кроме того, Лукашенко назначил:
Валерия Веренича - начальником государственного объединения "Белорусская железная дорога";
Игоря Маршалова - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Ангола и Республике Замбия по совместительству;
Михаила Касько - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Народной Республике Бангладеш, Федеративной Демократической Республике Непал и Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка по совместительству;
Романа Романовского - Постоянным представителем Республики Беларусь при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по совместительству.
Лукашенко также дал согласие на назначение:
Геннадия Сабынича - первым заместителем председателя Витебского облисполкома;
Дмитрия Захарчука - председателем Волковысского райисполкома;
Виталия Платуна - председателем Любанского райисполкома;
Александра Киселева - председателем Быховского райисполкома;
Андрея Дубинчика - председателем Осиповичского райисполкома;
Андрея Конева - главой администрации Ленинского района Могилева;
Татьяны Астрейко - первым заместителем министра труда и социальной защиты;
Александра Судника - заместителем министра финансов;
Андрея Прокопчука - директором Департамента внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел;
Виктора Подскребкина - начальником департамента экономики и отраслевых программ Постоянного комитета Союзного государства.