Харрис опередила Трампа на 5 пунктов в общенациональном опросе

Вице-президент США Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа с результатом 42% против 37% в общенациональном опросе по президентским выборам в США. Таков результат опроса Ipsos, данные которого приводит Reuters.

Опрос показал, что Харрис увеличила свое преимущество над Трампом по сравнению с исследованием 22-23 июля, в котором она опережала республиканца с 37% против 34%.

Общенациональный опрос 2045 взрослых американцев, проведенный 2-7 августа, показал, что 4% опрошенных поддерживают независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего по сравнению с 10% в июле.

Августовский опрос проводила компания Ipsos независимо от Reuters. Опрос, проведенный онлайн, имел погрешность около 3 процентных пунктов.

В отдельном опросе Ipsos оказалось, что Харрис опережает Трампа с отрывом 42% против 40% в семи ключевых штатах: Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине.

Харрис вступила в гонку 21 июля, когда президент Джо Байден свернул свою кампанию и поддержал своего вице-президента после катастрофического выступления на дебатах 27 июня против Трампа.

Опросы Reuters/Ipsos в основном показывали, что Байден и Трамп имели одинаковое количество голосов, хотя Байден показывал худшие результаты, чем на выборах 2020 года, когда он победил Трампа.

Телеканал ABC News заявил, что проведет первые дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис 10 сентября.

В августе Харрис набрала 99% голосов делегатов съезда Демократической партии во время голосования за выдвижение ее кандидатуры на президентских выборах в США.