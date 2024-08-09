Немецкого депутата крупно оштрафовали за "луковый" бизнес в Беларуси

Президиум парламента земли Саксония в Германии наложил штраф в размере €20862 на депутата от популистской партии "Альтернатива для Германии" Йорга Дорнау за его бизнес в Беларуси. Об этом сообщают немецкие медиа.

В частности, Дорнау не проинформировал о своем участии в компании ООО "Цыбулька-БЕЛ" в Беларуси в установленный законом срок и тем самым нарушил свои обязательства по отчетности в соответствии с законом о парламенте Саксонии.

Йорг Дорнау - представитель парламентской группы АдГ по сельскохозяйственной политике в Саксонии. С октября 2020 года он также совладелец сельхозпредприятия ООО "Цыбулька-Бел" в Лидском районе Беларуси, которая выращивает на продажу лук и другие овощи.

Утверждается, что Дорнау несколько раз встречался со сторонниками Лукашенко, не отчитываясь об этих встречах, а также "продвигает интересы минского режима в обмен на благосклонное отношение к нему как к предпринимателю".

"Никто не может просто поехать в диктатуру Беларуси и создать там ферму, особенно никто из Германии", - объяснил решение лидер левой фракции в парламенте Саксонии Рико Гебхардт.