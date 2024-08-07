Польша подтвердила условие открытия КПП на границе с Беларусью

Польша ставит открытие пограничных переходов с Беларусью в зависимость от освобождения журналиста Анджея Почобута, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает RMF24.

Радослав Сикорский, отвечая на вопрос о возможности открытия пограничных переходов, напомнил, что решение о закрытии пункта "Бобровники" было принято предыдущим польским правительством в ответ на политический судебный процесс и осуждение Анджея Почобута.

В то же время, он заверил, что "дата открытия зависит от продолжительности заключения Анджея Почобута".

Министр отметил, что польские власти неизменно отделяют простых белорусов от власти в Минске, о чем свидетельствует, в частности, тот факт, что граждане Беларуси, в отличие от граждан России, могут въезжать в Польшу на своих частных автомобилях.

Глава МИД также напомнил, что в то время, когда в Беларуси не было политзаключенных, Польша реализовала шаги для запуска малого пограничного движения, но именно Минск оказался к этому не готовым.

Журналист Анджей Почобут, арестованный в Беларуси в 2021 году и осужденный в 2023 году, не был освобожден: в рамках международного обмена Польша освободила Павла Рубцова, который выдавал себя в Европе за испанского журналиста под именем Пабло Гонсалеса, находившегося в польской тюрьме с февраля 2022 года по подозрению в шпионаже в пользу России.

В минувший четверг в Турции состоялся обмен 24 заключенными с участием шести западных государств, в частности США и Германии, и России.