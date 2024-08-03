Непризнанный миром Мадуро может осенью наведать Беларусь

Непризнанный многими странами мира Николас Мадуро, которого власти Венесуэлы объявили победителем на прошедших в Венесуэле выборах, может осенью наведаться в Беларусь.

Весточку сообщил премьер Беларуси Роман Головченко, который посетил Венесуэлу с официальным визитом накануне прошедших там президентских выборов.

«Мадуро пообещал совершить визит в Беларусь. Для этого надо сделать подготовительную работу», - сообщил Головченко в эфире белорусского госТВ.

По его словам, в Минске приезда лидера Венесуэлы ждут «в октябре-ноябре, если позволит график» Лукашенко и Мадуро.

Головченко также намекнул на возможный визит в Беларусь и президента Никарагуа Даниэля Ортеги.